台股本週下跌92點 電器電纜股跌逾4%
2022/6/10 18:56
（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在16460.12點，較上週下跌92.45點，跌幅約0.56%；其中以電器電纜類指數下跌4.75%跌幅最大，電機機械類指數上漲3.46%最多。
證交所發布新聞稿指出，台股本週未含金融類指數下跌75.05點，跌幅約為0.53%；未含電子類指數下跌68.42點，跌幅約為0.35%；未含金融電子類指數下跌26.51點，跌幅約為0.16%。
台股本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類新台幣3030.67億元，占全體上市股票交易金額31.89%；航運類1322.60億元，占13.92%；電子零組件類942.43億元，占9.92%。
台股本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類8.66%、觀光類5.55%、航運類5.1%。
集中交易本週市場總成交金額為1兆46.56億元，全體上市股票成交金額為9503.71億元，股票成交量週轉率為1.69%。
證交所統計，今年初開盤迄今共103個交易日，集中市場總成交金額為29兆347.85億元，市場日平均成交金額為2818.91億元；股票成交量週轉率為54.06%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。
全體上市公司今天總市值為51兆1776.62億元，較上週6月2日市值51兆4124.37億元減少2347.75億元，減幅約0.46%。（編輯：張良知）1110610
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