客貨運齊發 華航、長榮航5月營收正成長逾3成

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（中央社記者賴言曦台北10日電）華航、長榮航今天公布5月營收，受惠各國邊境管制鬆綁帶動客運成長，加上空運貨運持續暢旺，航空雙雄5月營收皆保持正成長，年增率分別為34.14%及34.08%。

華航今天公布5月合併營收為新台幣122.63億元，月增0.19%，年增34.14%；其中，客運收入為7.49億元、年增93.54%，貨運收入為106.86億元、年增32.51%。

華航表示，客運收入成長，主因是各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，整體客運收入較去年同期增加；至於貨運方面，受惠出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價也保持高檔。

華航表示，由於自韓國及歐洲出口至台灣的試劑與醫療用品載運需求提升，華航5月底前總計為台灣載運超過5600萬劑快篩試劑，預計至6月將達9000萬劑；另外，華航至今已為多國載運累計超過1億劑COVID-19疫苗。

展望後市，華航表示，今年第4季再引進１架高節油效能的777F貨機，屆時747F及777F整體貨機機隊可達23架，挹注貨運運能。

另外，隨各國邊境解封，全球客運市場運量持續復甦，已恢復至疫情前5成水準，率先解封的北美、歐洲地區，預估可分別於2023年、2024年回到2019年客運水準；至於亞太地區目前仍有多地有邊境限制，復甦期將拉長至2025年。

另外，長榮航今天也公布5月合併營收為112.55億元，月增2.23%，年增34.08%。

長榮航說明，5月客運營收較4月成長17.54%，主要是5月起為北美返台旺季，且因旅客入境隔離政策放寬，帶動旅客人數增加，特別是北美返台旅客人數增加最為明顯；貨運營收方面，5月空運價量仍持續暢旺，貨運營收達92.29億元，較4月微幅成長0.76%。（編輯：張良知）1110610