台灣代表團參與北美生物科技展 2新創闖入決賽

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（中央社記者蘇思云台北10日電）台灣代表團參與北美生物科技展，開展前傳出捷報。科技部今天表示，台灣新創藥祇生醫（Pharmasaga）與碩準生技（PrecisemAb）從全球百隊中脫穎而出，成功闖入大會主辦的指標性新創競賽Start-Up Stadium決賽。

行政院科技會報副召集人、科技部長吳政忠率領台灣代表團，參與6月13日至16日在美國聖地牙哥舉辦的北美生物科技展（BIO International Convention, US BIO 2022），並帶領科技部14家專精於新藥、數位醫療、醫療器材、體外診斷的新創團隊參加Start-Up Stadium。

科技部今天發布新聞稿表示，代表團在展會開幕前已傳捷報，藥祇生醫與碩準生技將代表台灣與各國團隊角逐冠軍，是US BIO自2017年舉辦以來，台灣首次有新創團隊進入Start-Up Stadium決賽。

科技部表示，藥祇生醫專注糖尿病藥物開發，首先發現Pdia4在糖尿病進程與胰島細胞衰竭扮演關鍵角色，並找到Pdia4之小分子抑制劑，有望成為第一個治癒糖尿病的藥物，該藥物已取得美國食品藥物管理局（FDA）臨床試驗（IND）。

另一隊碩準生技研發「萬能抗體鎖」技術，在單株抗體上加入如同鎖一般的蛋白結構，這種蛋白結構在接觸到疾病區域的蛋白酶後才會解開，可以讓抗體藥物更精準鎖定疾病細胞、大幅降低治療副作用，具備高度商業化發展潛力，獲得評審青睞。

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科技部表示，US BIO 2022是全球最重要的生醫展會，匯集超過60國、3000家企業、1萬5000名生技醫藥產官學研專家參與；今年適逢US BIO因應疫情歷時2年後首度辦理實體展，規模盛況空前。

科技部指出，除了展攤曝光，大會也辦理一對一媒合、公開簡報等活動，以提升與會企業商洽成功率，其中Start-Up Stadium更是全球新創力爭曝光的舞台，獲獎團隊將得到和指標大廠及創投進一步洽談的機會、爭取募資訂單。今年全球超過百隊報名、42隊進入決賽，在歐美團隊環伺下，亞洲地區僅有台灣2隊入圍。（編輯：林克倫）1110610