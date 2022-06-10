台股早盤下挫逾200點 力守16400點關卡

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國今天將公布消費者物價指數（CPI）報告，預料通膨高漲，美股4大指數重挫，台股今天開盤跳空下跌，類股齊跌，最低來到16403.33點，下挫218.01點。

台股早盤失守5日線約16566點和10日線約16574點短期均線，類股齊跌，主要電子權值股台積電、鴻海、聯電、台達電、日月光投控弱勢，航運股整理。

本土法人指出，歐洲中央銀行（ECB）9日公布7月起結束歷時約7年的「資產購買計畫」，也暗示7月會議時將提高存款利率1碼，9月將視通膨情況再提高1碼以上。另外美國今天將公布5月CPI數據，若通膨高於預期，美元指數及美債殖利率可能再度上揚，對科技股承壓。

法人表示，台股近期波動劇烈，呈現紅黑交錯橫盤走勢，日KD技術指標有轉弱疑慮，上方有季線約16776點反壓，下方有月線16309點支撐，成交量能萎縮，觀望氣氛濃厚，預期台股區間震盪。（編輯：潘羿菁）1110610