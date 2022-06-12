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星宇航空累積虧損達81億元 計畫再增資或融資

2022/6/12 14:02（6/12 14:14 更新）
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民航局最新公布「國籍民用航空運輸業111年第一季營運概況」，開航2年多的星宇航空累積虧損達新台幣81億餘元。（中央社檔案照片）
民航局最新公布「國籍民用航空運輸業111年第一季營運概況」，開航2年多的星宇航空累積虧損達新台幣81億餘元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）民航局最新公布「國籍民用航空運輸業111年第一季營運概況」，開航2年多的星宇航空累積虧損達新台幣81億餘元，星宇航空今天說，今年首季小賺，虧損縮小，將計畫再增資或融資。

交通部民用航空局公布7家國籍民用航空公司今年第一季營運情形，稅後虧損最多的是星宇航空12億1553萬元，2020年1月開航至今，累積虧損已81億4998萬元。

星宇航空公關長聶國維今天接受中央社記者訪問表示，為充實營運資金，星宇已於今年4月已完成40億元的現金增資，實收資本額達153億元，目前各項財務指標已有所改善，今年也會視營運需求適時提出增資或融資計畫。

聶國維說，2022年第一季雖仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但各國邊境逐步開放，旅客數較去年同期略有增長，第一季營收為2.7億元，較2021年同期1.84億元，增加46.74%。

聶國維表示，星宇航空持續投入現金於各項基礎建設，包括興建中的維修棚廠、保稅大樓，及飛行模擬機的組裝建置，以維護飛航安全及整體營運品質。因機隊持續擴大，整體運力為去年同期2倍，營運成本也增加。

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聶國維說，今年機隊將逐步成長，單走道A321neo將從目前8架增至13架，廣體客機A330neo從目前2架增至4架，A350預定10月交付首2架，表定時間仍希望明年第一季首飛美國西岸，配合疫情解封後的旅運市場，增加營運規模，可望快速提升營收。

根據民航局公布的資訊，今年第一季有獲利的國籍民航公司只有華航和長榮航空，稅後淨利都逾30億元，累積盈餘都超過120億元；華信航空虧3億2000多萬元，台灣虎航虧7億2000多萬元，德安航空虧6000多萬元，立榮航空虧3000多萬元。（編輯：陳清芳）1110612

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