瑞磁股東會完成董事改選 2策略推升今年營運

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）數位生物條碼廠瑞磁生技ABC-KY今天召開股東常會，完成董事及獨立董事全面改選。展望未來，瑞磁表示，除深化與授權客戶的策略合作外，也將朝多元產品線布局，透過2大策略持續追求營收成長。

瑞磁表示，受惠腸炎與呼吸道2大主力產品的銷售回溫，以及授權客戶對數位生物條碼與光學儀的下單量增加，帶動2021年合併營收新台幣3.2億元，創下歷史新高。獲利部分則因擴編美國營銷團隊，以及反應匯率與物價變動，致使成本與費用增加，故仍處於虧損。

展望未來，瑞磁表示，將透過2大策略持續追求營收成長。除深化與授權客戶的策略合作，提升對瑞磁BMB平台的依賴外，也將同步致力於自有品牌體外診斷試劑的新品開發，朝多元產品線布局。

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瑞磁表示，今年第2季以來，在腸炎與呼吸道產品的穩健挹注，以及授權客戶愛德（Idexx）新訂單效益顯現下，帶動營收連續2個月走高，5月合併營收新台幣3877萬元，較上月與去年同期分別成長7.25%、80.64%，累計前5月合併營收1.28億元，年增10%。目前在手訂單能見度高，加上常態性檢測市場需求穩定成長，今年整體營運可望優於去年。

因董事會任期屆滿，今天股東會同時完成7席董事（含獨立董事）全面改選，除了新增1席Maxwell Sensors Incorporation董事外，其餘名單未變；4席董事為李家榮、何重人、任昭銘、Maxwell Sensors Incorporation指派法人代表人洪玟琴；3席獨董為蔡文精、劉承愚、蕭乃彰。（編輯：趙蔚蘭）1110613