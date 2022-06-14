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終結連8貶 新台幣小升3.4分收29.708元

2022/6/14 18:11
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（中央社記者蘇思云台北14日電）台股今天一度跌200點，跌勢隨後有所收斂，新台幣午後也由貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收29.708元，升3.4分，終結連8貶，台北及元太外匯市場總成交金額為12.68億美元。

美股重挫，正式走入空頭市場。台股今天同樣開低震盪，指數一度重挫逾200點，午盤過後低接買盤進場，指數一路拉抬接近平盤，終場收在16047.37點，小跌23.61點，萬六關卡失而復得。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超238.19億元。

外匯交易員表示，台股今天一度大跌，新台幣連帶貶破29.8元關卡，隨著貶勢收斂，加上出口商進場拋匯，午後新台幣由貶轉升；新台幣兌美元今天開盤價為29.790元，最高來到29.665元、最低29.802元，最後小升3.4分，終結連8貶。

外匯交易員指出，本週是超級央行週，市場靜待美國利率政策結果出爐，後續關鍵還是要看美國升息路徑，新台幣仍會持續偏弱整理，後續要關注外資在台股的進出動向。（編輯：張均懋）1110614

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