中華電鼓勵減碳 率先實施內部碳費

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信今天宣布，預訂於今年7月1日起，領先國內同業實施「內部碳費」，將以每噸碳新台幣1600元的價格計算排碳費用，以此列計為各事業部門的費用，督促內部積極節能減碳。

中華電信今天發布新聞稿宣布，預訂於今年7月1日起，分階段實施「內部碳費」，將以每噸碳新台幣1600元的「有感價格」計算排碳費用，並以此列計為各事業部門的費用，以督促內部各單位積極節能減碳。

中華電說明，碳費計價先以事業部門的範疇二排碳（間接排放，用電為主）為基礎，並於明年1月起新增涵蓋範疇一（直接排放）的碳排。

中華電指出，公司的短期資金運用將引進責任投資的理念，在檢視金融產品及交易對象時加入ESG的要求，希望藉此發揮影響力，促使更多機構加速推動ESG。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信去年特別將「企業社會責任委員會」改組為「永續發展委員會」，加強ESG各個面向的推動力道，今年更積極落實ESG新作為。

對內，除了希望公司各單位及員工都要把ESG的思維納入日常的營運工作內，本次更領先國內同業實施「內部碳費」；對外則藉由對金融機構與資金需求方要求達到一定ESG門檻，讓短期的資金運用能發揮責任投資的影響力，促使更多機構落實及提升ESG。

中華電信表示，設定內部碳費是敦促員工落實節能減碳的重要措施，但公司更重視以創新的方式實行節能減碳。未來公司將設立碳費基金，做為各事業部門鼓勵創新減碳、採購再生能源、更換節能設備、推動社會公益等投資ESG所需財務來源，持續加強推動ESG永續發展。

中華電表示，在5G及IDC等業務不斷成長且耗電增加的情況下，仍設定2030年碳排放要比2020年減半與IDC機房百分之百使用再生能源的積極目標、長期目標2050年達到淨零碳排；並採取節電與採購再生能源雙管齊下的策略，積極汰換老舊網路設備與洽詢再生能源供應商，可望順利達成規劃的減碳目標。（編輯：翟思嘉）1110615