外資賣超191億元 提款航運股、晶圓雙雄

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天收在15999.25點，下跌48.12點，失守萬六大關，外資及陸資賣超新台幣191.78億元，主要減碼航運、晶圓雙雄及面板股，以長榮賣超3.59萬張居首。

因投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向，台股今天量能偏低，加權指數開低後翻紅，指數在平盤附近游走，終場下跌48.12點，以15999.25點作收，跌幅0.3%，加計盤後成交值為新台幣2236.39億元。

自營商今天買超61.16億元，投信賣超2.91億元，外資及陸資賣超191.78億元；三大法人合計賣超133.53億元。

觀察外資賣超標的，前5名個股依序為長榮、聯電、元大金、台積電、友達，賣超張數分別為3.59萬張、1.5萬張、1.39萬張、1.37萬張、1.34萬張。

外資賣超第6至10名包括宏碁、華新、群創、兆豐金、華航。

投信今天小幅賣超2.91億元，前5名個股及張數依序為華航6655張、興富發2649張、亞泥1965張、裕民1711張、欣興1618張。（編輯：張均懋）1110615