企併法修正條文12/15實施 保障股東、併購更彈性

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）立法院今年5月三讀通過企業併購法修正條文，經濟部今天指出，修正條文經由總統蔡英文公布後，將於今年12月15日起實施。

總統蔡英文今天公布企業併購法之修正條文。經濟部說明，本次修正條文依企併法第54條規定，將自公布後6個月，即111年12月15日施行。

經濟部表示，本次修正重點有三。第一，為強化股東權益保障，公司須在股東會召集事由中，說明董事就併購利害關係重要內容，及贊成或反對併購的理由；並擴大反對併購股東股份收買請求權適用範圍，對股東會決議時未放棄表決權，而投下反對票的股東也有適用，以保障其退場機制。

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第二，放寬非對稱併購適用範圍，即「併購公司所支付股份不超過其已發行股份之20%」，或「併購公司所支付股份、現金及其他資產的對價總額，不超過併購公司淨值20%」，可由董事會決議後進行併購，毋需再經股東會。

第三，明定被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅；明定可辨認無形資產之類型，並放寬併購產生的無形資產，可按法定享有年限或以10年做為攤銷的計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。（編輯：潘羿菁）1110615