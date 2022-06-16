航運翻黑台股拚站穩萬六 分析師估短期箱型整理

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（中央社記者賴言曦台北16日電）美股收紅帶動台股今天反彈，加權指數一度漲逾200點，盤中指數漲幅收斂，力拚站穩萬六關卡之上；航運類股急殺翻黑，下跌超過2%。

分析師認為，美國聯準會升息3碼符合市場預期，短線利空頓化，帶動股市反彈，但通膨問題仍嚴峻，預估台股短期將呈箱型整理格局。

至10時55分左右，加權指數來到16072.86點，上漲73.61點，漲幅0.46%，成交值新台幣1397.55億元。電子股漲0.63%，金融股漲0.76%，航運類股盤中由紅翻黑，下跌超過2%。

台積電今天再次演出「秒填息」戲碼，開盤跳高達515元，上漲9元，盤中最高一度漲至516元。聯發科、聯電盤中漲幅也都超過1%。

美國日前通過2022年海運改革法案（OSRA），將加強對跨國行業者的監管，尤其對航運業者加收特別費也有限制；主力為遠洋線的貨櫃三雄今天雖開紅盤，但盤中賣壓進場，由紅翻黑，長榮跌幅超過4%，陽明跌幅逾2%，萬海跌幅超過3%。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼，此言論緩和投資人認為聯準會可能會更積極升息的憂慮。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率為8.6%，顯示通膨問題未解，未來2至3個月仍有可能出現新高，研判台美股市今天上漲，是回補先前跌深的部分，強度不會太強，短期有望走穩，但中長期仍充滿不確定性，需要觀察。（編輯：楊蘭軒）1110616