更多編輯台推薦新聞：
加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛
娛樂

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹市輪胎行二兒子涉縱火釀8死 4大人疑為救小孩衝上樓同葬火海
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

航運翻黑台股拚站穩萬六 分析師估短期箱型整理

2022/6/16 10:59（6/16 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股16日盤中指數漲幅收斂，力拚站穩萬六關卡之上。（中央社檔案照片）
台股16日盤中指數漲幅收斂，力拚站穩萬六關卡之上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）美股收紅帶動台股今天反彈，加權指數一度漲逾200點，盤中指數漲幅收斂，力拚站穩萬六關卡之上；航運類股急殺翻黑，下跌超過2%。

分析師認為，美國聯準會升息3碼符合市場預期，短線利空頓化，帶動股市反彈，但通膨問題仍嚴峻，預估台股短期將呈箱型整理格局。

至10時55分左右，加權指數來到16072.86點，上漲73.61點，漲幅0.46%，成交值新台幣1397.55億元。電子股漲0.63%，金融股漲0.76%，航運類股盤中由紅翻黑，下跌超過2%。

台積電今天再次演出「秒填息」戲碼，開盤跳高達515元，上漲9元，盤中最高一度漲至516元。聯發科、聯電盤中漲幅也都超過1%。

美國日前通過2022年海運改革法案（OSRA），將加強對跨國行業者的監管，尤其對航運業者加收特別費也有限制；主力為遠洋線的貨櫃三雄今天雖開紅盤，但盤中賣壓進場，由紅翻黑，長榮跌幅超過4%，陽明跌幅逾2%，萬海跌幅超過3%。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼，此言論緩和投資人認為聯準會可能會更積極升息的憂慮。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率為8.6%，顯示通膨問題未解，未來2至3個月仍有可能出現新高，研判台美股市今天上漲，是回補先前跌深的部分，強度不會太強，短期有望走穩，但中長期仍充滿不確定性，需要觀察。（編輯：楊蘭軒）1110616

延伸閱讀
台股早盤上漲200點 觸及16200點聯準會大幅升息 華爾街日報示警經濟恐過度降溫聯準會升息3碼沒嚇到市場 法人點出4原因美股反彈收紅 法人：15616點可望成台股短期低點台股盤中平盤震盪 金融回神一度翻紅突破16100點電金傳產族群全跌 台股重挫400點險守萬六關卡台股失守短期均線 盤中跌幅漸收斂
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀