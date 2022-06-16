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台積電強勢秒填息 法人：後市看美股表現

2022/6/16 18:45
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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電今天除息，再度演出開盤即強勢填息的「秒填息」戲碼。外資轉賣為買，中止連5個交易日賣超趨勢。法人認為，台積電後續股價表現，美股走向是關鍵影響因素。

台積電去年度第4季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.13點。

台積電今天股價表現強勁，一開盤即跳空達新台幣515元，上漲9元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼。台積電自2019年改採每季配息以來，12次除息皆順利完成填息，其中，8次是除息當天就完成填息。

台積電盤中一度攀高至516元，上漲10元，只是隨著大盤震盪走低，加權指數終場大跌160.64點，收在15838.61點，台積電股價漲幅縮小，收在508元，小漲2元。

外資今天轉賣為買，買超台積電1619張，中止連續5個交易日賣超趨勢；投信與自營商則同步賣超台積電，呈土洋法人對作局面。

國內法人表示，台積電基本面佳，今年營收可望成長30%，未來營運依然成長可期，只是近來股價走勢與基本面脫鉤，與外資動向及美股走勢高度連動，預期美股走向仍將是牽動台積電未來股價表現的關鍵因素。（編輯：黃國倫）1110616

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