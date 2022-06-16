美28年來最大升息 亞股走勢積極

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（中央社新加坡16日綜合外電報導）在美國聯準會（Fed）28年來首見大動作升息3碼後，亞洲股市今天也跟隨美股上漲腳步。

美股反彈，道瓊指數上漲303點，與標普500指數一同止住連5黑跌勢。

美國財經媒體CNBC報導，即便本週稍早就已傳聯準會升息腳步將更積極、中國可能還會有更多防疫相關限制等消息，亞洲市場今天上午仍在美股止跌後出現積極走勢。

日本的日經指數上漲1.4%，東證指數上漲1.26%。索尼（Sony）股價漲餘2%，軟銀集團上漲約1.6%，豐田（Toyota）股價勁揚4%。但今早公布的貿易數據顯示，日元貶值帶動進口增長，日本出現貿易逆差。

香港恆生指數下跌0.5%，騰訊和周大福珠寶在開市第一小時內甚至跌近2%。

中國深圳的深證成份指數上漲0.36%。

韓國綜合股價指數（KOSPI也在三星、現代汽車等帶動下，上漲1.25%。

澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.5%；礦業大廠必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）都上漲近2%。（譯者：陳亦偉）1110616