股匯不同調 新台幣連2升收29.72元

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（中央社記者蘇思云台北17日電）美台央行相繼宣布升息，台股今天大跌，新台幣則震盪區間整理，新台幣兌美元收盤收29.72元，升1.5分，台北及元太外匯市場總成交金額19.945億美元。

美股大跌，台股今天出現破底走勢，指數一度下探15573.38點，創13個月新低，終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點。三大法人今天同步賣超，合計賣超237.65億元。自營商賣超30.13億元，投信賣超30.82億元，外資及陸資賣超176.70億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，不過也有出口商進場拋匯支撐，呈現震盪整理格局；新台幣兌美元今天開盤價為29.760元，最高29.710元、最低29.775元，最後收29.72元，小升1.5分。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.36角或0.46%，週線連3黑。

外匯交易員表示，美國今年升息步調非常快，加上美債殖利率走揚，勢必影響資金移動，新台幣短期依然偏弱整理，後續仍要持續觀察外資在台股動向。

央行總裁楊金龍昨天在理監事會後記者會上表示，今年以來新台幣匯率走貶，主要反映外資大幅賣超台股並匯出資金，並非台美利差擴大所致。（編輯：趙蔚蘭）1110617