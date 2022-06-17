台灣精品週印尼登場 主打運動休閒產品

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台灣精品週正在雅加達一間購物中心舉行，駐印尼代表陳忠（前左）16日蒞臨並與印尼女子雙打名將波利（Greysia Polii）背板合照。（雅加達台貿中心提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年6月17日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）印尼羽球公開賽正如火如荼舉行，由貿協負責執行的台灣精品週昨天也在雅加達正式登場，共有22個品牌組成台灣精品運動休閒產品國家隊，包括印尼羽球名將愛用的勝利牌羽球拍。

雅加達台灣貿易中心發布新聞稿表示，台灣精品週正在雅加達當地一間購物中心舉行，由22個台灣品牌、59項獲獎產品共同組成台灣精品運動休閒產品國家隊，藉由實體展示、線上洽談的方式進行推廣。

台貿中心估計，為期4天的展期將有超過8000位中高階消費者到場參觀採購。另外，印尼潛在代理商與台灣精品企業預計將舉辦64場次的視訊代理合作洽談。

台灣精品週由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行。駐印尼代表陳忠表示，台灣與印尼一直保持密切合作，這次活動把台灣精品國家隊的品牌，包括勝利體育（VICTOR）、喬山（Johnson）、督洋生技（tokuyo）、自行車品牌美利達（MERIDA）等，介紹給更多印尼消費者。

勝利體育是台灣老字號羽球品牌公司。雅加達台貿中心主任林立凱特別拿著印尼女雙好手波利（Greysia Polii）在東京奧運奪得金牌時使用的勝利牌羽球拍，向媒體展示這項台灣產品。

台灣精品週在雅加達展出至19日，台貿中心表示，隨後將於30日移師至印尼第二大城泗水的一家購物中心舉行。（編輯：陳惠珍）1110617