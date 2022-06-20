鴻海捷克廠區 獲最佳十年雇主第2名

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（中央社記者張建中台北20日電）鴻海推動環境、社會及公司治理（ESG），捷克廠區6月在首都布拉格獲頒「最佳企業雇主」獎項，其中在員工數5000人的企業類別中，拿到「最佳十年雇主」榜第2名。

鴻海D事業群捷克廠總經理莫納漢（Nicky Monaghan）在今天新聞稿中指出，廠區通過嚴格的評鑑標準，並獲選捷克最佳十年雇主榮譽，這是在人力資源領域長期深耕的一大肯定。

鴻海表示，Sodexo年度最佳企業雇主獎，從2003年至今已有20年歷史，相關獎項主要針對捷克境內企業進行調查，今年特別頒發最佳十年雇主獎，表彰在人力資源管理方面持續表現卓越的企業公司。

鴻海指出，相關獎項採用PwC Saratoga人力資本效能評估工具，以企業財務指標、人才招聘、薪酬福利、員工培訓與發展、人才留任及企業社會責任等項的成果數據作為評選標準。

鴻海從2000年捷克設廠迄今已有22年歷史，主要營運據點在捷克中部城市巴多比契（Pardubice）、在捷克庫特納霍拉市（Kutna Hora）也設有廠區，鴻海目前是捷克第2大出口企業，鴻海集團在當地擁有逾5000名員工。（編輯：蘇志宗）1110620