新台幣貶2分收29.74元 來到1週低點

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（中央社記者蘇思云台北20日電）台股今天大跌，失守15400點關卡，匯市則相對淡定，新台幣兌美元今天收盤收29.74元，貶2分，來到1週低點，台北及元太外匯市場總成交金額16.095億美元。

台股今天小幅開高，但在航運股破底、電子股受地震影響下，引發恐慌性賣壓，台積電也失守500元，收在498元，指數終場大跌273.68點，收在15367.58點，摜破15400點大關。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超103.55億元。

外匯交易員表示，外資今天持續賣超匯出，出口商也有趁勢進場拋匯，不過台股持續走弱，拖累新台幣午後走勢再度翻貶；新台幣兌美元今天開盤價為29.760元，最高29.701元、最低29.794元，最後收29.74元，貶值2分。

外匯交易員表示，美國通膨居高、加上7月不排除可能升3碼，外資如果在台股持續賣超，預料新台幣還是會偏弱。不過，央行應該不樂見新台幣太快貶到30元，新台幣短期可能在29.5元到30元間整理。（編輯：張均懋）1110620