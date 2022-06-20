5月外銷訂單由黑翻紅 6月有望續旺

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部今天公布5月外銷訂單為554.3億美元，不僅創歷年同月新高，也是在4月終止連25紅後首度翻正，主要受惠於中國解除封控措施改善優於預期，經濟部統計處預期6月外銷訂單有望繼續暢旺。

經濟部統計處今天公布5月外銷訂單統計，5月外銷訂單554.3億美元，月增35.4億美元，增幅6.8%，季調後增幅8.5%，與去年同月比較增加31.4億美元、增幅6%。

而累計1至5月外銷訂單2804.6億美元，年增242.7億美元，增幅9.5%，同樣也創下歷年同期新高。

統計處原預估5月外銷訂單金額517億至532億美元，年減1.1%至年增1.7%。統計處長黃于玲表示，實際表現比預期好，主因是中國解除封控，讓產能、物流、人流與材料短缺等狀況，改善情形優於預期。

觀察台灣外銷接單主力各產業別5月接單金額，資訊通信產品、電子產品、化學品訂單金額表現亮眼，與去年同月均呈現正成長；然光學器材、基本金屬製品、機械產品、塑橡膠製品訂單金額都呈現年減。

統計處進一步分析，資訊通信產品5月訂單金額139.4億美元，年增2.7%，主要受惠於數位化轉型及網路通訊服務需求熱絡，且手機接單較去年同月增加。不過筆電及顯示卡訂單減少，是因部分廠商仍受中國封控影響。

電子產品5月訂單金額185.5億美元，年增17.4%，是因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，帶動晶圓代工、記憶體、晶片通路及封測等接單成長，但IC設計接單減少。

光學器材5月訂單金額為18.1億美元，年減29.8%，是因電視、筆電等終端產品需求放緩，加上客戶端去化庫存，面板需求疲弱，且價格持續下滑，致接單減少，尤其是接自中國、香港的衰退較多。

在傳產部分，與去年同月相比，5月訂單金額唯一正成長者僅有化學品，為國際油價高檔震盪所致；基本金屬製品5月訂單金額衰退，是因下游客戶去化庫存，減緩下單所致；機械產品、塑橡膠製品訂單金額也都呈現衰退，乃受中國封控、經濟成長放緩等影響。

至於各主要接單地區，成長幅度最高者為東協，金額68.6億美元、年增33.3%，不只創歷年單月新高，還連24個月正成長；美國168.9億美元、年增10.5%，及歐洲104.3億美元、年增9.5%表現不俗，均創歷年同月新高。

但中國大陸及香港金額為123.1億美元，年減13.4%，成為各主要接單地區唯一衰退者，僅創歷年同月第2高，次於民國110年5月最高的142.2億美元，且呈連2個月負成長。

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展望未來，統計處預估6月外銷訂單金額為555億至570億美元，月增0.1%至2.8%，年增3.3%至6.1%，亦即可望連2紅；據此推算，第2季外銷訂單金額可望達1628億至1643億美元，雖季減5.1%至5.9%，但年增達1.2%至2.1%，可望再創歷年同期新高。

黃于玲表示，外銷訂單表現與全球經濟高度連動，依往例，下半年為傳統電子產品消費旺季，短期來看，新興科技應用需求仍保持強勁，正好迎合台灣的半導體先進製程強項，有力支持外銷訂單持續成長。（編輯：蘇志宗）1110620