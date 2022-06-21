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浩宇22日登興櫃參考價35元 盼明年授權國際大廠合作

2022/6/21 18:51
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）健亞小金雞浩宇生醫，22日將以每股參考價35元登錄興櫃，董事長陳正表示，除了機器銷售外，期望2023年前授權進入與國際大廠合作的階段，2024年進一步取證，並力拚損益兩平。

浩宇專注於聚焦式超音波系統與治療導引輔助系統，兩大核心技術平台，其中，「聚焦式導航超音波系統（NaviFUS）」4月拿下愛迪生獎金牌，目前也陸續在國際發表多項成果，該公司將於6月22日以每股參考價35元登錄興櫃。

浩宇今天舉行興櫃前法人說明會，總經理龍震宇表示，NaviFUS 已展開多項適應證的臨床，包括復發型腦癌二期臨床，搭配大分子藥的穿透血腦屏障試驗、在難治療性癲癇二期臨床已順利啟動收案，此兩項臨床預計年底前會有初步結果，期望未來2年能順利取證。

龍震宇表示，由於NaviFUS單價至少500萬美元起跳，若浩宇順利接單，啟動銷售，加上旗下針具追蹤系統 NAVIRFA Scope 已通過台灣第二等級醫療器材販售許可，以及美國醫材認證 510（K） 的上市前通知，將同步上市，有望帶動營收成長。

陳正表示，預計第3季辦理增資，也期望創造國際合作，規劃第4季向工業局申請科技事業核准函。（編輯：趙蔚蘭）1110621

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