台歐盟離岸風電會議 討論防疫規範、區塊開發

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（中央社記者曾智怡台北21日電）經濟部與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國駐台辦事處昨天舉行台歐盟離岸風電會議，聚焦施工中風場防疫規範、第3階段區塊開發、浮動式風電在台發展策略等議題；經濟部長王美花感謝歐方所提建議，共促台歐經貿合作關係。

經濟部今天發布新聞稿表示，經濟部與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國駐台辦事處昨天舉辦第2次「台灣－歐盟離岸風電會議」，由王美花和歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同主持。

王美花表示，歐盟為台灣重要貿易夥伴，且在離岸風電領域擁有許多成功經驗，非常感謝歐方所提寶貴建議，對於台灣離岸風電發展以及台歐經貿合作關係，有很大幫助。

經濟部指出，台歐雙方在會議中充分討論如何健全離岸風電發展的各個面向，包含施工中風場的防疫規範及緊急醫療措施、第3階段區塊開發選商機制、浮動式風電在台灣的發展策略等。

經濟部也在會中提出許多具體回應，例如風場防疫規範已調整與國內防疫措施一致，若外籍船舶經檢疫、轉為低風險船舶，便視作為國內社區延伸，可適用國內相關檢疫規定。

在區塊開發部分，經濟部表示，過去與各國及本土業者有過多次意見交換，針對現階段選商規定多有共識，未來會持續收集外界建議，作為下階段選商機制擬定參考。

經濟部提到，為使離岸風電在台灣永續發展，已啟動研擬浮動式離岸風電計畫，進行國外政策研究及案例蒐集，盼透過各國經驗，促進台灣浮動式離岸風電發展；歐盟亦分享歐洲推動浮動式離岸風電經驗，並表達樂意與台灣持續交流合作。

經濟部表示，台灣將在今年底完成安裝200支以上的離岸風機，相信健全的風電市場，可促進與國外風電業者的緊密合作，提升台灣離岸風電人才與供應鏈在亞洲離岸風電市場的地位。

為強化台灣與歐盟對離岸風電議題交流，經濟部與歐洲經貿辦事處成立「台歐盟離岸風電小組」，雙方透過此平台定期交流，已於今年3月2日召開第一次「台歐盟離岸風電小組會議」。

經濟部與歐盟執委會貿易總署亦於6月2日在「台歐盟經貿對話會議」，針對離岸風電議題交換意見，並持續在昨天會中作更深入探討。（編輯：林克倫）1110621