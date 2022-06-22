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股匯雙黑 新台幣貶7.5分收29.79元

2022/6/22 18:23
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（中央社記者蘇思云台北22日電）台股大跌，外資匯出，加上亞洲貨幣多數走貶，新台幣同樣走軟，新台幣兌美元今天收盤收29.79元，貶7.5分，來到逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大到20.345億美元。

儘管美股4大指數反彈收高，不過台股今天電子權值股和航運股兩大指數殺低，加權指數開低走低一路破底，台股今天終場大跌380.89點，收在15347.75點。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超215.28億元。

外匯交易員表示，外資今天大幅匯出，新台幣盤中一度貶到29.8元，但出口商趁勢進場拋匯，最後才沒有收在最低；新台幣兌美元今天開盤價為29.750元，最高29.741元、最低29.800元，最後收29.79元，來到逾1個月新低。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）升息步調又快又猛，外資如果在台股持續賣超匯出，大環境下新台幣仍會偏弱整理，預料央行應該還是會適時出手調節，避免新台幣貶太快。

根據中央銀行下午4時統計，美元指數升值0.62%，其他貨幣則多數都走貶，日圓重貶0.74%、歐元跌0.49%、人民幣貶0.32%、新加坡幣貶0.32%、韓元貶0.29%，新台幣貶0.25%。（編輯：黃國倫）1110622

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