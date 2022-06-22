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首頁 / 證券

對經濟衰退擔憂繼續加劇 亞股普遍收跌

2022/6/22 18:24
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（中央社香港22日綜合外電報導）在從上週全球市場暴跌中得到短暫喘息機會後，亞股今天普遍收跌。隨著各國央行提高利率以應對數十年來的高通膨，人們對經濟衰退的擔憂繼續加劇。

儘管亞洲、華爾街和歐洲股市昨天都走高，但分析師警告，交易大廳的悲觀情緒意味著賣壓可能還不會太快結束。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週將赴國會作證兩天，他的證詞將受到仔細審視，以了解官員們對抗失控價格的計畫。供應鏈混亂、中國防疫封鎖措施和烏克蘭的戰爭，正在助長這些失控的價格。

大多數觀察家預期，聯準會今年將多次升息75個基點。聯準會已於這個月宣布升息3碼，這是將近30年來最大升息幅度。

然而，儘管許多人認為聯準會需要提前收緊政策，使其能夠在物價漲幅放緩時能夠更早開始降息，但人們普遍認為，全球最大經濟體美國明年將朝經濟萎縮邁進。

香港、東京、上海、雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉、台北、雅加達和曼谷股市都收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110622

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