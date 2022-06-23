台積電重挫近2% 台股盤中一度跌逾200點
2022/6/23 11:23
（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天開高震盪走低，盤中一度下殺逾200點，跌破15200點關卡，隨後跌勢收斂。權值股台積電則重挫近2%，下探485元，再創波段新低，航運族群持續疲軟。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股3大指數今天微幅收跌。
台股今天開高震盪走低，盤中重挫逾200點，一度來到15145.04點，指數創2021年5月中下旬新低。截至早上11時20分，大盤指數來到15153.81點，跌193.94點。
觀察類股表現，電子股盤中跌幅逾1%，金融股小跌漲0.1%，觀光股小漲1%，航運跌約2.6%；盤中代表中小型股的櫃買OTC盤中指數上漲0.19%。
觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中股價來到485元，下跌9.5元，跌幅近2%，股價創波段新低；鴻海股價小跌0.46%，至109元，聯發科除息失利，重挫至696元。
貨櫃三雄今天賣壓沉重，萬海下跌近6%，長榮下跌約2%，陽明近2%；華航下跌近5%、長榮航下跌近4%。（編輯：楊凱翔）1110623
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