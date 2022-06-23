更多編輯台推薦新聞：
影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
首頁 / 證券

台積電重挫近2% 台股盤中一度跌逾200點

2022/6/23 11:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天開高震盪走低，盤中一度下殺逾200點，跌破15200點關卡，隨後跌勢收斂。權值股台積電則重挫近2%，下探485元，再創波段新低，航運族群持續疲軟。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股3大指數今天微幅收跌。

台股今天開高震盪走低，盤中重挫逾200點，一度來到15145.04點，指數創2021年5月中下旬新低。截至早上11時20分，大盤指數來到15153.81點，跌193.94點。

觀察類股表現，電子股盤中跌幅逾1%，金融股小跌漲0.1%，觀光股小漲1%，航運跌約2.6%；盤中代表中小型股的櫃買OTC盤中指數上漲0.19%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中股價來到485元，下跌9.5元，跌幅近2%，股價創波段新低；鴻海股價小跌0.46%，至109元，聯發科除息失利，重挫至696元。

貨櫃三雄今天賣壓沉重，萬海下跌近6%，長榮下跌約2%，陽明近2%；華航下跌近5%、長榮航下跌近4%。（編輯：楊凱翔）1110623

延伸閱讀
外資6月賣超逾11萬張 台積電股價跌11%創一年半新低台積電一度翻黑股價下滑2元 市值跌破14兆元台積電早盤股價大漲11元 市值增加2852億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電股價494.5元創波段新低 市值降至12.82兆元