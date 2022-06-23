淨零轉型起跑 曾文生：台灣碳權交易3年後可能發生

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（中央社記者曾智怡台北23日電）因應淨零轉型，企業排碳資訊揭露勢在必行，經濟部次長曾文生今天表示，一旦碳有價格，「減碳就會變成有報酬的工作」，將催生碳權市場，預期3年後交易可能逐步發生，同時創造節能技術等創新商機。

曾文生今天出席「全球永續揭露框架下企業永續發展研討會」致詞表示，回顧上任經濟部次長之後，「GDP的討論少很多，ESG則增加非常多」，也了解未來減碳最重要角色是會計事務所，包含資訊揭露，以及「碳權」虛擬財產如何登記。

曾文生認為，相關標準準則制定至關重要，企業從過去自願性揭露走向義務揭露，標準將更加嚴謹，過程中有兩大重點。

第一，站在主管機關立場，規則持續凝固中，面對21世紀人類最有共識目標，意即2050淨零碳排目標，政府需幫助企業落實資訊揭露；台灣過去經過財務揭露透明化歷程，如今企業排碳量揭露也會面對相同過程，但相信落實標準化、透明化的速度會更快。

第二，每一集團、不同企業之間，彼此如何比較與進行碳計算，將是下一階段重要工作，接著再思考「碳能否變成碳權、一門好生意」；曾文生認為，台灣在2025年以後，當碳權計算明確化，將開始產生創新業務，透過減碳、合法碳權交易，創造公司新利潤。

曾文生表示，環保署「氣候變遷因應法」草案已送進立法院，若順利在下個會期立法完成，排碳量揭露和碳定價工作將更加明確；一旦碳有價格，「減碳就會變成有報酬的工作」，將更容易計算投資報酬率，進而產生市場，預期3年後交易可能逐步發生。

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曾文生強調，政府如何進行碳額度計算與標準制定很重要，畢竟台灣仰賴出口，相關機制須與國際對齊，機制設定目的無非是要創造合理碳權需求與生產市場，包含碳權必須嚴格監理、資訊透明化，透過法治基礎鞏固財產地位，市場才可能誕生，進而引導節能、減碳等創新技術全面發展。

「我對台灣有信心」，曾文生說，減碳對台灣經濟發展有利，主因台灣並無任何天然資源，最重要的在於人的能力，當未來減少進口煤、天然氣，GDP會上升，且隨再生能源持續布建讓投資增加，相信淨零、能源轉型將成為台灣GDP增長重要基礎。（編輯：張均懋）1110623