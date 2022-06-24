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台股盤中大漲逾200點 貨櫃雙雄重回百元

2022/6/24 10:47（6/24 11:03 更新）
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台股24日盤中上漲逾200點，挑戰5日線15400點壓力。（中央社檔案照片）
台股24日盤中上漲逾200點，挑戰5日線15400點壓力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股在防禦性個股及科技類股走強下收紅，激勵亞股擺脫近期頹勢全面走高，台股也在近期最弱勢的航運股強彈下，盤中上漲逾200點，挑戰5日線15400點壓力。

截至10時40分，加權股價指數來到15368.57點，上漲192.13點，成交值新台幣1187億元，其中，貨櫃雙雄長榮、陽明股價重回到百元之上，面板雙虎友達漲幅逾5%、群創漲幅也逾3%，不過昨天除息的聯發科持續貼息行情，今天股價仍偏弱勢。

分析師表示，台股今天演出強彈走勢，但量能恐因接近週末，再度出現略縮跡象，指數能否越過5日線候補量成為觀察指標，此外，近期融資快速減肥，有助籌碼沉澱，短線融資餘額不宜再度明顯增加，否則大盤融資維持率恐再拉警報。

投顧表示，通膨造成終端需求減弱，供應鏈庫存及產業雜音多，但美股短線利空淡化，道瓊工業指數及那斯達克指數技術面出現KD指標交叉向上的初步止跌訊號，加上台股自6月以來共下跌1631點，跌幅9.7%，但融資餘額減少301億元，減幅12.5%已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股有機會隨著美股轉強，出現跌深反彈行情。（編輯：楊凱翔）1110624

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