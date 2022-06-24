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股匯雙漲 新台幣連2升收29.732元

2022/6/24 19:13（6/24 19:19 更新）
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新台幣兌美元24日收盤收29.732元，升5分，連續第2個交易日走升。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元24日收盤收29.732元，升5分，連續第2個交易日走升。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北24日電）股匯雙漲，台股今天反彈，加上出口商拋匯支撐，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收29.732元，升5分，連續第2個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交金額14.4億美元。

市場逐漸消化美國聯準會（Fed）打擊通膨決心後，美股上揚，激勵台股今天大漲126.88點，收在15303.32點，成交值新台幣2307.97億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超145.8億元。

外匯交易員表示，外資今天動作不大，新台幣開盤雖一度貶到29.815元，隨即有不少出口商進場拋匯支撐；新台幣兌美元今天開盤價為29.770元，最高29.724元、最低29.815元，最後收29.732元，小升5分。

外匯交易員表示，美元回落，帶動亞洲貨幣今天一片走升，不過美國存款利率快速走升下，預料還是會牽動資金挪移，新台幣短期還是會持續震盪整理。（編輯：張均懋）1110624

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