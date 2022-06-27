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貨櫃三雄亮漲停 台股上漲244點收15548.01點

2022/6/27 13:49（6/27 14:02 更新）
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台股27日由電子、航運類股領軍喊衝，終場上漲244.69點，收在15548.01點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北27日電）受到美股週五反彈激勵，台股今天由電子、航運類股領軍喊衝，終場上漲244.69點，收在15548.01點。貨櫃三雄同登漲停板，長榮收復百元股價關卡，不過台積電股價500元大關得而復失。

台股今天開高，盤中一度站上15600點關卡，隨後漲幅收斂，終場上漲244.69點、收在15548.01點、漲幅1.6%，成交量為新台幣2392.14億元；電子類股漲幅2.08%。

觀察電子權值股，台積電一度收復股價500元關卡，但買氣不足，終場以498.5元作收，漲12元，漲幅2.47%。其餘包含群創、友達、世芯-KY漲幅4%以上。

航運股方面，今天除息的陽明開盤不久即攻上漲停板，漲停價報86.1元，上漲7.8元；隨後買氣湧向長榮、萬海齊攻漲停，長榮漲停價報108.5元、萬海報128元，分別上漲9.8元及11.5元。

台驊投控今天股價也同登漲停板，報96.8元，上漲8.8元。（編輯：潘羿菁）1110627

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