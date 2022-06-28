股匯雙黑 新台幣終結連3升收29.64元

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（中央社記者蘇思云台北28日電）台股今天開低走低，外資也轉為匯出，匯市雖然月底有出口商拋匯支撐，但新台幣也同步走軟，新台幣兌美元收盤收29.64元，貶2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額17.055億美元。

美股未能延續上週反彈力道，四大指數全面收黑，台股今天壓力沈重，電子權值股走勢疲軟，加權指數一度下跌超過170點，終場下跌108.09點，收在15439.92點。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超38.79億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，不過月底仍有出口商拋匯支撐，兩股力道拉鋸下呈現狹幅整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.65元，最高29.61元、最低29.665元，最後收29.64元，貶2.8分。

外匯交易員表示，美國公債殖利率仍會牽動全球資金挪移，難免也影響科技股走勢，不過，新台幣在月底前應仍有一定支撐，預料新台幣短期仍會在29.5元到29.8元間震盪整理。

根據中央銀行截至下午4時的統計，美元指數上漲0.14%，主要亞洲貨幣則升貶互見，日圓貶0.5%、新台幣貶0.09%、新加坡幣貶0.04%，人民幣升值0.01%、韓元則升值0.24%。（編輯：趙蔚蘭）1110628