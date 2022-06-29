NCC通過數位中介服務法草案 臉書YouTube將納管

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（中央社記者蘇思云台北29日電） NCC今天通過數位中介服務法草案，規劃規管5大類平台，其中如臉書、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，歷經逾一年討論，終於提出數位中介服務法草案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，數位中介服務法的前身就是數位通訊傳播服務法，委員們討論後，參考歐盟數位服務法（DSA）和國際管理趨勢，決定變更法令名稱，更為貼切管理中介服務內容。

翁柏宗表示，數位中介服務法草案共計11章，包含總則、維護資訊流通的基本原則、數位中介服務提供者的責任及免責事由、數位中介服務提供者的一般義務、資訊儲存服務提供者的特別義務、線上平台服務提供者的特別義務、指定線上平台服務提供者的特別義務、公私協力合作、專責機構、罰則及附則。

NCC官員說明，數位中介服務法規範對象主要分成5大類，第1類、第2類是連線服務者、快速存取服務者，對應業者如光世代、凱擘大寬頻等；第3類資訊儲存服務者，像是VMware。

第4類是線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、臉書等，要負擔義務包括內部及外部的異議機制、認證舉報者、賣方資訊揭露、加重透明度報告、線上廣告揭露廣告標示、決定廣告投放參數等義務，違反義務可開罰50萬元到500萬元。

第5類是「指定線上平台服務提供者」，將會被要求負擔最多義務，由於對社會影響力最大，初步規劃是針對有效使用者230萬以上的平台，「標準是參考歐盟用人口1成做計算，數字是否適合或是要看其他條件還可以再討論」，後續會認定公告，預期臉書、YouTube應該都屬於此類。

指定線上平台服務提供者負擔四大義務，第一是風險管理，第二是每年風險評估，第三是獨立稽核，NCC可要求辦理稽核作業，第四是要在服務使用條款記載推薦系統採用的主要參數等；如果違反單一義務，可開罰100萬元到1000萬元。

至於針對網路上違法內容，NCC官員解釋，如果有人向臉書檢舉疫情相關違法貼文，臉書透過自律機制檢視，或是不實訊息違反某部會規定，部會可以向法院申請資訊限制令，臉書若最後有移除資訊，要告知檢舉人和被檢舉人處理狀態及原因，移除資訊也要公告在共同資料庫，以強化透明度。

NCC官員指出，數位中介服務法草案也規劃籌設財團法人作為專責機構，作為網路議題研商溝通的協調平台，概念上就是目前iWIN機制的擴大版。

翁柏宗強調，草案主要精神是建立自由、安全及可信賴的數位環境，引入多方利害關係人共同維護網路環境。NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情資訊可能是衛福部所管。

翁柏宗指出，數位中介服務法草案條文預計在6月底前在NCC網站公告，對外預告60天，規劃在7月、8月辦理3場公開說明會及1場公聽會，若有需要也可能加開。

NCC指出，所有規管平台都必須負擔8大基本義務，包括資訊揭露、指定代理人、公告服務使用條款、透明度報告等，違反義務可開罰5萬元到50萬元。不過主要管的是營利機構，批踢踢屬於非營利組織，還要再研議是否納管。（編輯：張良知）1110629