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台股重挫跌破萬五 證交所籲投資人理性以對

2022/6/30 14:12
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（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天重挫414.4點，指數跌破15000點關卡。台灣證券交易所特別在收盤後發布新聞稿表示，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，證交所呼籲投資人理性關注公司基本面。

受美國費城半導體指數大跌2.2%影響，台股今天開低走低，收在14825.73點，重挫414.4點，跌幅2.72%，跌破萬五整數大關，成交值新台幣2592.25億元。

證交所表示，會密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

證交所指出，台股近期走勢震盪，主要由於全球通膨居高不下，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市波動加劇。

證交所強調，雖然台股市場近期不確定因素較多，但台灣上市公司今年表現仍屬優異，全體上市公司111年第1季稅前淨利1兆1820億元，較110年第1季成長2521億元，增幅高達27.11%。

另外，全體上市公司今年前5月營收總計16兆1504億元，較110年同期成長1兆4194億元，成長率達9.64%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。（編輯：張良知）1110630

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