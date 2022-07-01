台積電重挫22.5元 台股放量大跌482點週線連4黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天上演恐慌殺盤，晶圓代工龍頭台積電大跌22.5元，跌幅4.73%；終場台股重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點，成交值達新台幣3000.98億元。台股今天也收週線，大跌960.24點，週線連4黑。

根據統計，今天上市櫃跌停個股家數合計42家。法人指出，股市已先行反應終端下修利空，第3季有機會上演一波反彈行情。

美股4大指數收黑，台股今天持續反覆探底，10時過後台股跌勢加劇，陸續摜破14800點至14500點整數關卡，尾盤14400點也告失守，電子、金融、傳產均無法倖免。

終場台股加權指數收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值相對放大至3000.98億元，電子股大跌4.07%，金融翻黑下跌1.51%，航運股重挫5.53%。

今天電子股成交值約1714億元，占大盤單日成交值比重約57.1%，航運股成交值372億元，占比約12.4%。根據統計，今天個股跌停家數來到42家。

晶圓代工龍頭台積電失守460元大關，終場收在453.5元，跌22.5元，跌幅4.73%，市值跌破12兆元、來到11.76兆元，市值蒸發5834億元。

聯發科下跌5.99%，終場收在612元；鴻海收在106元，下跌2.75%。聯電終場收在38.05元，下跌2.81%，日月光投控收在74.5元，下跌2.49%，台達電力守平盤221.5元。

ABF載板三雄重挫，欣興收在146元，大跌7.89%；南電收在244元，大跌6.33%；景碩一度觸及跌停128.5元，終場收在130元，大跌8.77%。被動元件哀鴻遍野，國巨終場收在282元，重挫8.44%。

航運股今天也無法倖免，其中貨櫃三雄長榮收79.8元，下跌5.67%，萬海收111元，下跌6.72%，陽明收77.8元，下跌5.47%；航空雙雄也受累，長榮航收29.75元，下跌6%，華航收22元，下跌6.38%。

金控股午盤後殺低，其中富邦金收在58.3元，下跌2.51%；國泰金收49.7元，下跌2.36%；中信金收24.6元，下跌1.99%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國聯準會（Fed）持續釋出鷹派訊息，加上俄羅斯與烏克蘭戰事延續、中國封城後續衝擊產業鏈、台灣電費漲價等雜音，台股今天持續探底。

展望台股後市，吳繼先指出，股市已先行反應終端下修利空，逐步鈍化，台股有機會在第3季上演一波反彈行情。

從產業面分析，吳繼先分析，全球高通膨壓抑消費力道，加上中國4月至5月封城雪上加霜，全球經濟活動放緩，庫存調整持續；第2季台股企業處於下修階段，6月後中國解封，應有一波經濟活動的回補力道，但通膨持續影響消費力，包括電視、手機、筆記型電腦等各種消費性終端產品需求持續下修，供應鏈庫存仍偏高，中國解封後回補力道有待觀察。

觀察類股族群，吳繼先建議，可留意超過15%以上成長與能見度長的利基股，或是低基期股、高殖利率類股、特殊傳產股、以及轉機族群等。（編輯：楊蘭軒）1110701