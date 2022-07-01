政府促民參釋出2245億商機 拚長照公建設立招商專區

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（中央社記者張璦台北1日電）民間參與公共建設招商大會今天登場，行政院副院長沈榮津表示，釋出投資商機新台幣2245億元，民投動能熱絡之下，今年民參公建金額有望創高；此外，為導入資金投資長照建設，招商大會設有長照專區，目前已有2案完成簽約、18案評估中，可望挹注台灣長照機構布建。

「111年民間參與公共建設招商大會」由沈榮津頒發招商卓越獎及簽約獎勵金，有18個機關共獲頒4億元獎勵金。110年招商成績最佳的機關，中央為交通部、經濟部，地方為台北市政府，經濟部長王美花、台北市長柯文哲等人也出席代表領獎。

沈榮津致詞時說，行政院非常重視民間參與投資公共建設，去年成立院層級的促參推動小組，以海水淡化廠、長照機構和垃圾焚化廠等民生基礎公共建設為主，加強引導、協調中央各部會合作、推動，挹注去年民參公建投資金額1888億元，創近年新高。

沈榮津表示，民參公共建設類別、方式相當多元，比如科技設施類的台北市數位內容創新中心案，環境污染防治設施類的嘉義、屏東等垃圾焚化廠案，以及都市更新、設定地上權案等。

沈榮津指出，這次招商大會彙整7大中央部會和10個地方政府的案源，包括交通、長照、運動、文教等公共建設類別，共82案，預計引進民投金額高達2245億元，相信台灣民間充沛投資動能下，今年投資金額會再創新高。

沈榮津說，在財政部與衛福部合作之下，這次大會設有長照專區，提供相關促參商機案源以及法令諮詢服務，希望引導民間資源投入長照機構，增加設施供給和服務品質，以面對未來高齡化社會需求。

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他表示，以促參方式推動長照的設置，有效益、品質保證，目前已有2案完成簽約、18案正在評估中，盼結合民間資金和創新服務，挹注台灣長照機構布建。

沈榮津進一步指出，公共建設是促使國家穩健成長、增進人民福祉生計和產業生產力旺盛的基礎，希望各機關加大促參推動力道，持續規畫好的案件，也盼各界能把握契機，加碼投資台灣、肯定台灣，業者與政府放心、安心合作，讓台灣持續前進。（編輯：潘羿菁）1110701