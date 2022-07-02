跨部會齊推充電樁設置 為電動車普及化鋪路

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）為普及電動車以因應2050淨零排放目標，政府各部會動起來。首先國發會提出路徑圖，要達成2040年電動汽機車市售比100%；內政部、經濟部、交通部等也鬆綁修法，要讓充電樁可及性更高。

氣候變遷加劇，各國政府陸續提出2050淨零排放的目標與路徑後，國發會也順應國際潮流，所公布的「2050淨零排放路徑及策略」，其中就包含運具電氣化項目，亦即將電動車列為推動主要策略之一。

有別於歐盟等其他國家或地區，以限期禁售燃油車方式推廣電動車，國發會路徑圖設定2030年市區公車全面電動化，以及透過政策補助、引導等方式，盼台灣到2040年，能達到新售電動車占比100%的目標。

在訂定目標後，還需建構電動車友善環境、克服各場域電動樁普及化的挑戰。在住宅等建物領域，內政部先修正「建築技術規則」，後推動「公寓大廈管理條例」修法，要擴大充電設施的設置。

就建築技術規則修訂部分，要求新建建築物停車空間，應預設充電設施相關空間；既有建物部分，則透過「公寓大廈管理條例」修法要求預留設置的空間。前項修法，正由行政院跨部會審查中。

經濟部也修法鬆綁、盤點所屬單位業管場域，加強充電樁設置，包括國營事業所轄場站、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區及科技產業園區等，例如加油站、商場等，盼將設置量擴大至慢充365槍、快充302槍。

此外，台電也已推動充換電設施電價，亦即專屬於電動車的時間電價，使用者只要搭配專設電動車電表等，在離峰時間為電動運具充電，就可享有比一般離峰電價更為優惠的費率。

交通部則是持續提高車輛空污、碳排的標準，盼逐步讓燃油車輛自然退場。交通部也以補助或與地方政府、業者合作等方式，在國道休息站、服務區，各車站、停車場、飯店等場域，鼓勵設置更多充電樁。（編輯：郭無患）1110702