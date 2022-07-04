道瓊勁揚費半重挫 法人：台股拚反彈有變數

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（中央社記者江明晏台北4日電）台股上週重挫，1日大跌482.65點，收在14343.08點，美股1日漲跌互見，道瓊指數上漲321.83點，但費半指數重挫3.83%，法人表示，台股今天開盤力拚反彈，但變數仍大。

台股上週5個交易日僅1天收紅，1日指數跌幅於盤中持續擴大，最低曾來到14336.03點，再度改寫今年新低點位，終場加權指數大跌482.65點，跌幅達3.26%，收在14343.08點，成交量新台幣3008.84億元。

美股上週五漲跌互見，投資人擔心決策當局為抑制通膨所採取的大刀闊斧措施，將傷害經濟成長，但尾盤扭轉頹勢，道瓊工業指數終場上漲321.83點，或1.05%，收在31097.26點；標準普爾500指數上漲39.95點，或1.06%，收在3825.33點；那斯達克指數上漲99.10點，或0.90%，收在11127.84點。

費城半導體指數下跌97.795點，或3.83%，收在2458.456點。台積電美國存託憑證（ADR）暴跌近6%。

法人分析，市場擔心半導體族群下半年和明年獲利受影響，導致相關族群大幅拉回，若要翻轉走勢，需觀察高通膨、美國聯準會資金緊縮2大利空是否出現變化，目前科技業調整庫存狀況開始擴大，美國經濟可能出現軟著陸，要見到指數止跌後迅速反彈的機率不高，台股今天開盤力拚反彈，變數仍大。（編輯：張均懋）1110704