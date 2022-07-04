空屋指標 110年下半年低度用電住宅8.66%再創新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北4日電）內政部今天發布110年下半年低度使用宅77萬6452宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，也是98年統計以來新低。低度用電宅被視為空屋率調查指標之一。

內政部透過新聞稿表示，為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅；且為更快掌握資訊，從民國109年起每半年統計1次。

內政部說，經分析，全國低度使用住宅比率從107年起持續降低，110年下半年為8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，較107年減少1.15個百分點，長期下降趨勢明顯。

內政部指出，就縣市別觀察，110年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低的3個縣市，分別為台北市6.54%、新北市7.10%及新竹市7.37%；最高的3個縣市分別為金門縣17.16%、宜蘭縣14.81%及台東縣13.68%。

內政部說，就地區別觀察，低度使用住宅比率變化，北部、中部及南部縣市近3年大多呈現下降趨勢，與108年相比，北部縣市以新竹市減少2.03個百分點最多，中部縣市以苗栗縣減少1.63個百分點最多，南部縣市以嘉義市減少0.81個百分點最多。

另外，內政部指出，全國新建餘屋在109年下半年到110年下半年數量呈現平穩，維持在7萬宅左右，110年第3季為6萬9877宅，110年第4季為6萬9721宅。長期觀察，新建餘屋數量從107年第2季的8萬餘宅，達到近年高點後，呈緩步下降趨勢。

至於6都新建餘屋數量，內政部表示，110年第4季新建餘屋住宅數量，由高至低依序為新北市1萬5038宅、台中市9997宅、桃園市9820宅、高雄市7917宅、台南市5937宅、台北市3649宅。

內政部指出，其中台中市、桃園市及台南市宅數都略多於上季；與109年同季比較，6都只有台北市及高雄市減少，分別減少602宅及174宅。（編輯：林興盟）1110704