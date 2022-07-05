國銀前5月新增放款1.5兆 放款餘額續創歷史新高
（中央社記者謝方娪台北5日電）在企業積極借周轉金及不動產放款挹注下，本國銀行今年前5月新增放款達新台幣1.5兆元，創歷年同期新高；截至5月底放款總餘額達35兆2267億元，也創歷史新高水位。
金管會今天公布，截至今年5月底止，國銀放款總額達35兆2267億元，5月新增放款2075億元；存款總額達49兆7566億元，5月存款月減663億元，帶動存放比續回升至70.8%，月增0.51個百分點。
金管會銀行局副局長林志吉表示，國銀放款增加主因企業周轉金、不動產放款增加所致，以5月而言，周轉金及不動產放款單月大增1067億元及1058億元；存款減少則主因企業資金調度，以致水位呈現下滑。
5月放款增幅前3大銀行，依序為台灣銀行增加519億元、第一銀行增加355億元、中信銀行增加240億元；存款增幅前3大銀行，依序為台灣銀行增加近700億元、華南銀行增加525億元、中信銀行增加413億元。
同步觀察國銀放款品質，截至5月底止，國銀逾期放款金額為574.76億元，月增3.18億元，逾放比持平於0.16%；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為811.41%，月減3.26個百分點。
金管會今天同步公布本國銀行稅前盈餘概況，今年前5月國銀稅前獲利達1502.9億元，年增46.6億元、增幅3.2%，主要貢獻來自國內總分行，前5月賺1035.9億元，年增10.3%。
林志吉說，今年3月台灣央行啟動升息，加上國內整體放款餘額持續增加，價、量同步帶動下，推升銀行利息淨收益，使國內總分行前5月獲利破千億水準。
另海外分行前5月稅前賺145.1億元，年增24.6%，主因去年同期提列較高呆帳費用，拉低基期所致。
OBU（國際金融業務分行）及大陸地區分行獲利則雙雙衰退，OBU前5月稅前賺312.2億元，年減18.8%，其中一原因是匯率因素，第二是受俄烏戰爭影響，部分銀行金融資產和負債評價利益縮減。
大陸地區分行前5月稅前賺9.7億元，年減39.8%，主因同樣是受匯率影響，銀行投資及其他淨收益呈現縮水。（編輯：楊凱翔）1110705
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