國安基金例會11日登場 公股行庫：擇機布局績優標的

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（中央社記者張璦台北6日電）台股殺聲隆隆，「護盤國家隊」八大公股動向備受關注；行庫主管指出，近期台股跌很兇，確實會在董事會授權額度的空間下，以自身操作策略為主軸，評估中長期收益投報較理想的個股，陸續布局。

台股經過6月修正後，融資餘額大幅減少，6月迄今累計大跌逾2800點，今天終場更摜破萬四關卡，收在13985.51點，創19個月來波段低點，重摔363.69點。

國安基金例行委員會議將於11日登場，針對是否提前舉行臨時會授權進場護盤，國安基金官員表示，今天亞股全盤皆墨，台股確實跌幅較深，先前也多次強調，各項指標顯示台灣經濟基本面穩健，但投資人信心不足，會持續密切關注金融市場是否有失序情況。

同時，投資人緊盯八大公股行庫動向，以本週而言，4日、5日賣超，今天則買超，市場更傳出財政部要求行庫進場護市。

公股主管表示，近期台股震盪、快速回檔，以銀行來說，會在董事會授權額度管控範圍之內，評估是否有中長期收益投報面較為理想的個股，著手布局。

公股主管進一步指出，在所持有的台股水位中，一般而言可分為三塊，長期投資部位基本上不會進出；放在OCI（其他綜合損益）的部位，屬中、長期投資收益型，不會大幅調整，主要是選擇前景看好的產業、營運良好的公司，參與除權除息。

第三則為交易型部位，公股主管表示，這方面則會端視市場情況做短線「賺價差」，但有些行庫的交易型部位規模不大、較為保守，相較而言，進出也就無關重要。

近期股市波動，公股主管表示，確實有在OCI部位方面「陸續小（買）進一些」，根據本益比、現金殖利率，評估股票投資價值，布局合適標的。

至於財政部是否要求行庫護盤，公股主管說，財政部「只是關心」，行庫會依照限額、部位，評估個股投資價值以作出判斷，如果能在相對低檔區買到具產業前瞻性股票，對營運獲利面會有所挹注，整體上仍是回歸自身操作策略。（編輯：楊凱翔）1110706