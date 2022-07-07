科技股擺尾美股翻紅 台股信心面仍具挑戰

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）市場對經濟衰退的疑慮未除，國際油價連2天下跌，在科技股拉尾盤帶動下，美股6日翻紅，但反彈力道仍疲弱，台股則跌破14000點整數關卡。分析師表示，國際股市未穩，台股融資追繳令齊發，台股信心面仍具挑戰。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀要，在投資人消化這次會議紀要之際，美股3大指數收高。道瓊工業指數上漲69.86點，或0.23%，收在31037.68點。標準普爾500指數上揚13.69點，或0.36%，收在3845.08點。那斯達克指數揚升39.61點，或0.35%，收在11361.85點。費城半導體指數漲升16.47點，或0.66%，收在2494.11點。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布上月會議紀要，顯示官員們對高通膨可能持續表達擔憂，並重申聯準會有意繼續升息，以緩解物價上漲壓力。

國安基金例行委員會將於11日舉行，市場期待國安基金進場護盤，分析師表示，融資餘額已減至新台幣1910億元，近7個交易日大幅縮水185億元，浮額雖已獲得清洗，但因融資維持率偏低，斷頭賣壓持續浮現，讓多頭反攻有氣無力。

分析師指出，台股6月以來已下跌逾2800點，跌幅高達16%，技術面乖離已大，只不過美元指數持續創高，外資賣超力道不減，台股要靠內資止跌有一定難度，14000點是重要心理關卡，多頭若未能盡快站回，恐怕進一步動搖多方信心。

法人表示，目前台股瀰漫低迷的投資情緒，加上台股融資維持率仍在相對低檔，績優股股價亦難逃下跌走勢，反映出近期盤面走勢由籌碼面與技術面主導，基本面無法發揮作用，預料指數仍將反覆震盪測底，反映市場對於景氣、庫存調整等疑慮。

市場憂心經濟衰退，布倫特原油跌破每桶100美元價位，歐元貶值更接近與美元平價，但由於債券殖利率下跌，投資人逢低買進，歐洲主要股市反彈收漲。（編輯：郭無患）1110707