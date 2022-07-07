遠傳斥資3億擴頻 室內網速提升22%

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（中央社記者江明晏台北7日電）NCC於5月核准遠傳電信與亞太電信的頻譜交換案，遠傳旋即展開700MHz頻譜擴充工程，斥資新台幣3億元優化網路，室內網速平均提升22%。

國家通訊傳播委員會（NCC）於5月核准遠傳電信2.6GHz（25MHz）與亞太電信700MHz（上下行合計10MHz）的頻譜交換案。遠傳核准後旋即展開700MHz頻譜擴充工程，同時進行優化作業，並運用自行開發的客戶體驗管理系統（CEM）進行數據分析。

根據CEM系統分析顯示，遠傳擴頻優化完成後，室內網速平均提升高達22%、室外網速平均提升高達10%；網路用量尖峰時數更大幅下降15%，提升用戶的網路體驗。頻譜資源是網路發展的根基，遠傳表示，一向爭取最佳頻譜資源，除了在5G競標中取得絕佳的黃金頻譜組合，更向主管機關提出頻譜交換申請，以遠傳2.6GHz TDD頻段（25MHz）交換亞太電信持有的700MHz FDD頻段（上下行合計10MHz）、並支付殘值價差的方式，投資3億元，以進一步提升遠傳用戶網路體驗。

遠傳指出，透過擴充700MHz頻段，發揮連續15MHz頻寬優勢和低頻特性，雙雙提升網路覆蓋率、上下載網速，並提升晚餐後至入睡前等網路用量尖峰時段的承載力。再搭配遠傳既有1800MHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段的頻譜資源；並配合CEM系統精準瞭解用戶真實網路使用狀態，如連線時間、訊號強度等資訊進行優化工程，讓網路達到最佳化體驗。

遠傳說明，頻譜資源與自行開發的CEM系統、「AI基地台選址」技術更相輔相成，透過AI大數據分析，讓基地台建置、訊號優化作業的效益極大化，對網路品質發揮關鍵影響力。未來，遠傳將持續透過每週客戶滿意度調查結果、AI大數據分析，不間斷地進行網路優化工程。（編輯：郭無患）1110707