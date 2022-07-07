逢低買台股？ 金管會：金融三業可加碼額度有8.79兆

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年到7月1日為止外資賣超台股金額已創下歷年新高，市場關注內資是否有撐，金管會揭露，截至今年5月底金融三業合計可加碼台股空間高達新台幣8.79兆元，其中國銀前5月已逢低加碼台股557億元。

金管會銀行局今天公布，截至5月底止，本國銀行投資國內上市櫃股票按原始取得成本計算金額為3866億元，相較去年底國銀投資台股成本僅3309億元，顯示國銀前5月已逢低加碼台股557億元。

按銀行法規定，國銀持有有價證券成本總餘額不得超過銀行核算基數3成，以目前銀行核算基數3.9兆元推算，投資有價證券持有成本總餘額即不得超過1.17兆元上限，扣除已持有部位0.38兆元，銀行可再加碼空間為0.79兆元。

金管會證期局統計，截至5月底止，券商自有資金投資台股總額僅5.9億元，較去年底減碼0.29億元。

按現行法令規定，券商自有資金投資原始取得成本不得超過淨值3成，整體券商5月底淨值為5737.24億元，推算投資上限為1721.17億元，可再加碼空間為1715.27億元。

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保險業投資台股方面，截至5月底保險業投資台股帳面價值達2兆9億元，若相較去年底，含市價評價影響在內共減少2304億元。按保險法規定，扣除保險業目前已持有股債部位，保險業可再投資股票和公司債額度合計還有7兆8323億元。

不過，金管會官員指出，雖然金融三業按規定推算可再投資空間仍有逾8兆元，但實際上投資會考量內控和風險，在進行投資分析後機動調整，多半不會將可投資額度全部加碼至上限。（編輯：潘羿菁）1110707