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新台幣震盪整理 連2升收29.782元

2022/7/8 18:24
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（中央社記者蘇思云台北8日電）日本前首相安倍晉三遭槍擊消息傳出後，台北股匯市齊受影響，新台幣呈現震盪整理，新台幣兌美元今天收盤收29.782元，升0.8分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額10.685億美元。

台股持續反彈，盤中雖受安倍晉三遭槍擊事件影響，指數一度急殺170點，隨後震盪回升，終場收在14464.53點，上漲128.26點，成交值新台幣2573.49億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超29.97億元。

外匯交易員表示，外資今天動作不大，進、出口商也有零星進場拋補，安倍晉三中彈消息傳出後，新台幣則呈現狹幅震盪整理，整體交投相對清淡；新台幣兌美元今天開盤價為29.81元，最高29.75元、最低29.81元，終場收29.782元，升0.8分。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.7分或0.09%。

外匯交易員表示，美國即將公布非農就業數據，市場整體偏向觀望，如果美元持續走強，預料新台幣短期仍會偏弱整理。（編輯：楊凱翔）1110708

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