台股週線收紅 航運股勁揚10%漲幅最大
2022/7/8 21:02
（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14464.53點，較上週上漲121.45點，漲幅約為0.85%，其中以航運類指數上漲10.01%最大，塑膠類指數下跌15.59%為最大。
證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲161.73點，漲幅約為1.32%，未含電子類指數下跌199.84點，跌幅約為1.14%，未含金融電子類指數下跌83.68點，跌幅約為0.57%。
本週集中交易市場總成交金額新台幣1兆2707.74億元，全體上市股票成交金額為1兆1861.59億元，股票成交量週轉率為2.37%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3858.16億元，占全體上市股票交易金額32.53%；航運類1572.75億元，占13.26%；電子零組件類1202.19億元，占10.14%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類7.98%、汽車類6.48%、通信網路類6.15%。
證交所指出，累計今年初開盤迄今共123個交易日，集中市場總成交金額為34兆2164.04億元，市場日平均成交金額為2781.82億元，股票成交量週轉率63.71%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。
今天全體上市公司總市值為45兆1337.45億元，較上週7月1日市值44兆7573.13億元，增加3764.32億元，增幅約為0.84%。（編輯：楊凱翔）1110708
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀