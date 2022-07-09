攜手製造業拚淨零 經部：中油、中鋼帶頭研發技術

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（中央社記者張璦台北9日電）經濟部長王美花8日召開製造部門2030淨零路徑規劃產業座談會，台積電等與會業者有同感，為達淨零目標，需預先布局前瞻技術；經濟部將從技術和法規面協助產業，並由中鋼、中油等國營事業帶頭研發。

經濟部今天發布新聞稿指出，王美花8日召開座談會，就製造部門2030年減碳路徑與各產業的領頭業者進行交流討論，並將展開後續與電子、鋼鐵及石化等各產業業者的系列對話，共同為淨零減碳、創造綠色成長努力。

經濟部表示，與會業者皆有同感，為達全國2030年減量20%及長期淨零排放目標，產業尚需擴大導入現有成熟技術，如加速設備汰舊更新、燃煤改為天然氣及生質燃料等，並預先布局前瞻技術，如氫能煉鐵、CO2回收再利用、綠能等。

經濟部說明，為協助產業推動淨零，技術部分由國營事業帶頭研發，如中油負擔氫氣供用的基礎建設規劃、中鋼投入鋼化聯產技術。

法規部分，有關碳捕捉、再利用與封存（CCUS）的國內推展，由台電針對碳捕捉與封存（CCS）沙盒機制進行試驗，建立科學證據作為社會溝通基礎，並與環保署持續研商氣候變遷因應法CCUS條款。

氫能法規方面，經濟部表示，已著手短期先透過能源管理法進行管理，長期訂定氫能管理專法。

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經濟部表示，此次座談會邀請中華民國全國工業總會、日月光集團、中國鋼鐵、台塑石化、友達光電、台積電、台灣富綢、台灣水泥、台灣中油等各產業領頭業者董事長、總經理，及其產業公協會理事長、副理事長，共同出席。

同時，透過視訊會議，全程100多位產業及政府代表與會。經濟部指出，期盼透過這次的座談會與產業界取得2030年減碳路徑共識，由政府與產業界攜手合作找出方法來達成目標。（編輯：林克倫）1110709