綠色通膨／碳中和成本無人能倖免 專家：政府應帶頭提攜弱勢

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綠色通膨來襲，台灣綠能公益發展協會理事長、陽光伏特家創辦人之一陳惠萍認為，公正轉型是所有轉型的核心；希望政府將來開徵碳費應分配給弱勢族群，這是公正轉型第一步。中央社記者裴禛攝 111年7月10日

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（中央社記者張璦台北10日電）綠色通膨來襲，台灣綠能公益發展協會理事長、陽光伏特家創辦人之一的陳惠萍認為，公正轉型是所有轉型核心，政府將來開徵碳費應分配給弱勢族群，如果只是罰排碳大戶，弱勢族群沒有帶起來，轉型不會順暢。

去年10月底，陳惠萍受外交部之邀，與台灣代表團參加第26屆聯合國氣候峰會（COP26），活動中她看到國際社會減碳決心，也發現公正轉型（Just Transition）是許多人談論議題，愈來愈多人認為，減碳過程需要符合公平正義。

陳惠萍指出，資本主義強調用最小的投入，得到最大產出，製造最有價格競爭力的產品，然而，這樣的作法會犧牲環境成本；如今，這沈默成本發出聲音，開始反映到商品售價，形成綠色通膨（Greenflation），淨零轉型成為公、私部門和一般大眾的「共業」，也就是說，所有人都要為此付出成本。

「公正轉型是所有轉型的核心」，陳惠萍直言，市售產品將減碳壓力變得更加昂貴，進而衝擊弱勢消費者，而政府得想辦法因應這樣的短期衝擊，「不遺漏」調適能力低的弱勢族群。

「公正轉型的兩大核心，就是社會包容和分配」，陳惠萍說，政府在綠色轉型應該扮演著「重新分配」角色，這是公正轉型關鍵，也是台灣是否能順利接軌碳中和的重要環節之一。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任直言，綠色通膨對弱勢、低所得家庭影響頗深，這類族群所得有限，物價上漲導致支出增加之下，最理想的補貼方式就是「給他一筆現金」，讓其自由配置於食衣住行花費。

邁向淨零碳排路程中，政府不只要跟社會對話，陳惠萍建議，政府要辨識轉型過程的利害關係人，納入他們的意見，塑造共同參與，重視弱勢族群等受衝擊者的權益。

目前歐盟做法是提撥一定經費成立專責基金，提供社會弱勢或微型企業補貼，概念上同樣是「重新分配」；至於台灣規劃碳費先行，陳惠萍認為，從排碳大戶收來的費用，劃撥給弱勢者，不僅是短期可執行方案，且可視為落實公正轉型第一步。

「如果只是罰了這邊（排碳大戶），那邊（弱勢）沒有帶起來，轉型不會順暢」，陳惠萍認為，碳費的意義不是「為罰而罰」，而是要弭平弱勢者因調適能力較低而導致的轉型循環空隙，否則弱勢者「永遠是被犧牲的一群」。

陳惠萍進一步說，碳費分配僅是落實淨零精神的第一步，中長期應該從稅制改革著手，針對相關稅收統籌規劃，同時協助弱勢族群提升能源效率。這意味公正轉型仍有一段長路要走。

她強調，淨零碳排路徑並非口號，一旦貫徹下去，政府、社會與產業將面臨轉型陣痛期，問題在於陣痛期長或短，這是對過去仰賴高碳排化石燃料帶動經濟成長的省思，政府必須帶頭面對這項嚴肅課題。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110710