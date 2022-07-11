中國又見封城疑慮 亞股多收跌

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（中央社香港11日綜合外電報導）亞洲股市今天多收跌，上海疫情升溫引發市場憂心中國大城市恐再防疫封城對經濟造成衝擊。

美國上週公布的最新數據顯示，就業數據優於預期，意味著美國經濟迄今尚能承受聯邦準備理事會（Fed）升息，賦予聯準會更多空間對抗飆升的通膨。

投資人也密切關注華府動態，美國總統拜登（Joe Biden）考慮解除川普時代對價值數千億美元中國商品課徵的關稅。

上海週末通報新增120多起病例，首見高傳染性的BA.5 Omicron病毒株，迫使官員祭出另一波大規模篩檢行動。

北京在內的中國其他地區也出現新一波疫情。

中國可能實施另一波封城措施引發香港和上海股市賣壓。此外，中國當局以騰訊和阿里巴巴過去交易應申報而未申報為由祭出罰款，也對中國科技股帶來重創。

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡後，昨天舉行參議院選舉，執政聯盟篤定贏得多數席次，可望為日本政壇帶來穩定，同時市場也期待內閣改組及新經濟振興措施，日股今天收高。

日股基準日經225指數收漲1.1%，來到26812.30點，港股恆生指數收盤重挫2.8%，來到21124.20點。上海綜合股價指數收跌1.3%，來到3313.58點。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾、馬尼拉、雅加達、台北和威靈頓股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110711