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股匯雙黑 新台幣終結連2升收29.818元

2022/7/11 18:13
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（中央社記者蘇思云台北11日電）台股開高走低，外資小幅賣超下，新台幣今天貶值作收，新台幣兌美元今天收盤收29.818元，貶值3.6分，為近2個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額12.88億美元。

台股連續2天反彈後，今天開高走低，市場氣氛轉趨觀望，等待國安基金例會討論結果；大盤指數終場下跌124點，收在14340.53點，跌幅0.86%，量能明顯萎縮僅新台幣1729億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超49.38億元。

外匯交易員表示，今天國安基金召開例會，市場偏向觀望，量能相對不大，但台股乏力，新台幣也受到拖累偏弱整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.810元，最高29.778元、最低29.835元，最後收29.818元，貶3.6分，終結連2升。

外匯交易員表示，美國最新發布的6月非農就業數據比預期來得好，但外界也關注本週即將公布的消費者物價指數；國際美元續強，新台幣後續走勢仍要看外資在台股動向決定，恐還是偏弱整理。（編輯：潘羿菁）1110711

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