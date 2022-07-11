證交所：第2季成交5億以上大戶2322人 季減16%
2022/7/11 21:46
（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，第2季成交值新台幣5億元以上自然人2322人，較第1季減少467人，減幅16.68%。
證交所新聞稿指出，第2季成交值1億元至5億元自然人1萬9236人，成交值1億元以下自然人417萬4194人，均較第1季減少。
另外，6月成交量週轉率9.17%，較5月的9.47%略降；6月當沖成交值占比37.42%，較5月下滑；6月平均每日當沖戶數9萬5780戶，較5月當平均每日當沖戶數9萬7032戶下降。
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6月指數股票型基金（ETF）成交值占比4.96%，較5月ETF成交值占比4.51%略增；6月自然人成交值比重56.27%，與5月自然人成交值比重56.58%相近；6月外資成交值比重31.44%，較5月外資成交值比重33.67%下滑。
6月有交易戶數288萬9550戶，較5月有交易戶數287萬3369戶增加1萬6181戶；6月定期定額投資金額52億2542萬229元，較5月定期定額投資金額52億8955萬4979元下滑。（編輯：林興盟）1110711
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