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貨櫃三雄收盤齊挫逾6% 法人估景氣高峰已過

2022/7/12 19:07
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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天開低走低，貨櫃三雄6月營收雖然繳出亮眼成績單，但股價不敵賣壓，終場跌幅超過6%；法人指出，航運股重挫雖不排除是融資持續瘦身導致，但基本面景氣高峰預估已經到頂，後市缺乏正向展望支撐。

台股今天盤中最低至13928.66點，再創波段新低，終場重挫389.91點，收在13950.62點，跌幅2.72%，成交量新台幣1996.69億元。

長榮、陽明6月營收創新高，萬海6月營收也創歷史第3高，但亮麗業績未能為股價帶來支撐，貨櫃三雄今天收盤跌幅皆超過半根跌停板。

長榮收盤下挫6.2元，以86.1元作收，跌幅6.72%；陽明下跌6.1元，收在82.1元，跌幅6.92%；萬海下跌8.5元，以112元作收，跌幅7.05%。

另外，航空雙雄6月財報顯示客運有復甦跡象，但股價仍未能逃過市場賣壓，終場華航小跌1元，收在22.25元，跌幅4.3%；長榮航收盤下跌1.15元，收在31.65元，跌幅3.51%。

法人表示，貨櫃三雄雖然6月營收亮眼，但預估景氣高峰已經到頂，特別是中國解封後，運價指數仍連4週走跌，加上現貨價已低於合約價，反映趨勢已逐漸反轉走空。

航空股方面，法人指出，雖然華航、長榮航解封後機票有望維持高檔，但機票價格會隨著航班增加、更多航空公司加入營運而走跌，因此要長期維持高票價的機會不大，加上航空雙雄股價已較COVID-19疫情前高，所以就算有利多消息，也只能支撐股價短線走強，難支撐股價大幅上攻。（編輯：楊凱翔）1110712

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