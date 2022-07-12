陳正祺：樂見台歐關係深化 有利晶片廠投資歐洲

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（中央社台北12日綜合外電報導）經濟部政務次長陳正祺接受路透社訪問時表示，台灣政府「樂見」國內晶片企業赴歐洲聯盟（EU）投資，而如果台灣與歐盟的關係能夠如同台美關係進一步深化，有助為這類投資鋪路。

歐盟為了應對全球晶片持續短缺，今年2月提出歐洲晶片法案（European Chips Act）。由於台灣是全球主要半導體產國，歐盟一直希望吸引台灣投資，認為台灣是在歐洲晶片法案下希望合作的「志同道合」夥伴之一。

然而，儘管台灣與歐盟6月舉行了高層級貿易對話，但不到一週後，台灣半導體製造業龍頭台積電卻表示沒有在歐洲設廠的具體方案。台積電一年前曾經透露考慮將業務拓展至德國，正就設廠進行初步階段評估。

負責業務涵蓋與歐洲經濟關係的陳正祺，11日晚間受訪時表示，他無法替台灣晶片企業代言，但他指出，這些企業沒說它們不會去歐洲。

陳正祺表示：「站在政府立場，我們樂見台灣企業足跡遍及全球，包括美國和歐洲，它們都是我們志同道合的夥伴。從政策角度來看，我們當然非常樂見台灣企業在全球布局，如果成真會令我們開心。」

台灣環球晶欲以43億5000萬歐元收購德國晶片供應商世創（Siltronic）的併購案，今年2月宣告失敗，讓歐盟的雄心受挫。

陳正祺說，他希望台灣與歐盟能夠像與美國一樣，在貿易、科技與經濟議題建立密切、制度化的對話關係。台積電正在美國蓋一座120億美元工廠，環球晶也在美國有50億美元設廠計畫。

陳正祺表示：「我們與美方的互動更多，溝通更密切。我們也希望與歐盟發展出同樣緊密的關係。如果成真，這會非常有助於我們的企業對歐洲的注意及理解。」

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台灣同時也不斷推動與歐盟達成雙邊投資協議，但缺乏進展。陳正祺說，這雖然仍是一項政策目標，但台灣不排除現階段「較容易達成的」協議。

他表示：「我們甚至希望能和歐盟達成自由貿易協議，那是最好。歐盟和許多其他國家有自由貿易協議，如果歐盟有意願，我們也願意。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1110712