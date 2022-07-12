升息年壽險淨值拉警報 6月底恐有業者未達法定標準

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（中央社記者謝方娪台北12日電）壽險業今年前5月淨值已蒸發新台幣1.07兆元，金管會官員直言，按目前情況，6月底可能有業者淨值比或資本適足率達不到法定標準，將緊盯業者流動性、財務健全性及清償能力。

美國聯準會（Fed）猛烈升息，債券殖利率大幅反彈，壽險業今年以來淨值不斷下滑，有保戶擔心保險公司風險承擔能力拉警報，保單恐變壁紙。

金管會保險局官員解釋，壽險業淨值波動主因利率走升，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面2026年才會接軌IFRS17，目前並未以公允價值衡量，以致無法反映升息影響。

官員說，若負債面同樣以公允價值衡量，在利率走升時，保險負債會減少，可降低壽險公司利差損壓力，壽險業淨值不會滑落這麼多，且升息可提高壽險業再投資收益；目前主因資產面以公允價值衡量、負債面尚未接軌，因此產生偏差，未來接軌後就會平衡。

依保險業相關管理辦法規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

截至去年底為止，所有產、壽險業者RBC及淨值比均符合法定最低標準，不過金管會官員坦言，按目前情況，6月底可能有業者會達不到法定標準，不過還是要以8月會計師查核簽證的半年報為準。

官員強調，金管會將持續關注業者情況，並會提醒業者特別注意流動性、財務健全性、清償能力、資產配置等。

金管會規定，若保險業RBC低於200%或淨值比連2期低於3%，就必須提出改善計畫，包含增資等因應措施。（編輯：潘羿菁）1110712